22 января, 14:30

Новости регионов: автобус с туристами столкнулся с большегрузом в Приморье

Ядовитая змея укусила 16-летнюю москвичку в квартире

Уголовное наказание грозит владельцу собак, которые напали на детей в Раменском

Следователи будут настаивать на лечении мужчины, бросившего ребенка на пол в Шереметьево

Мощная вспышка произошла на крыше элитного ЖК в Москве

Гражданка России погибла в железнодорожной катастрофе в Испании

В Подмосковье возбудили уголовное дело после нападения собак на ребенка

Школьник напал с ножом на уборщицу в Нижнекамске

Бывший сотрудник автосалона в Москве украл машины на 64 млн рублей

Генконсульство России подтвердило, что найденное в Босфоре тело принадлежит Свечникову

В Приморском крае автобус с китайскими туристами столкнулся с большегрузом. В результате аварии погибли водитель и два пассажира, еще четыре человека пострадали. Всего в салоне находились 14 человек. Причины ДТП устанавливаются, а туристическую компанию проверяет прокуратура.

В Новокузнецке экипаж ДПС остановил автомобиль, за рулем которого находился девятилетний ребенок. Мальчик ехал слишком медленно, а при виде полицейской машины резко свернул и остановился. Из автомобиля вышли сам ребенок и его бабушка, которая находилась на пассажирском сиденье.

Как обезопасить собак от догхантеров?

Стоит надевать собакам на прогулку широкий намордник

Хозяева могут помочь питомцу водным раствором трехпроцентной перекиси водорода

К чему приведет сокращение часов на изучение иностранных языков в школе?

Мера скорректирует учебную программу средней школы, чтобы снизить давление на детей

Однако эксперты относятся к инициативе скептически

Стоит ли торопиться с покупкой недвижимости в начале 2026 года?

Эксперты уверены: призывы поторопиться с покупкой похожи на маркетинговый ход со стороны продавцов

Вместо спешки необходим взвешенный анализ и акцент на юридической безопасности сделки

Чем будет заниматься "Совет мира"?

Изначально предполагалось, что новая структура займется восстановлением сектора Газа

Однако в ее хартии сказано, что совет должен укрепить мир во всех регионах, где есть конфликты

Какие страны лучше всего подойдут россиянам для "зимовки"?

Эксперты выделяют Вьетнам, Бали и Камбоджу

Крайне важно заранее изучить особенности страны

Как бороться с "синдромом старшей сестры"?

Выход из этого состояния начинается с осознания проблемы

Ключевым шагом будет осознать ситуацию и начать отделять свои желания и потребности от чужих

Как будет работать самозапрет на внутриигровые покупки?

Авторы инициативы уверены: мера поможет в борьбе с преступниками

Однако эксперты считают, что мера спровоцирует потерю доступа к ряду игр

К чему может привести отказ от анонимности в Сети?

Эксперты уверены: мир уже движется по пути деанонимизации

Логичным развитием тенденции станет появление универсальных цифровых идентификаторов

