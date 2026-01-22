Новости регионов: автобус с туристами столкнулся с большегрузом в Приморье

В Приморском крае автобус с китайскими туристами столкнулся с большегрузом. В результате аварии погибли водитель и два пассажира, еще четыре человека пострадали. Всего в салоне находились 14 человек. Причины ДТП устанавливаются, а туристическую компанию проверяет прокуратура.

В Новокузнецке экипаж ДПС остановил автомобиль, за рулем которого находился девятилетний ребенок. Мальчик ехал слишком медленно, а при виде полицейской машины резко свернул и остановился. Из автомобиля вышли сам ребенок и его бабушка, которая находилась на пассажирском сиденье.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.