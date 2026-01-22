Новости регионов: Камчатке помогли справиться с сильнейшими за 50 лет снегопадами

Российские регионы помогли Камчатке справиться с сильнейшими за 50 лет снегопадами. Соседние области направили в край спецтехнику. МЧС выделило борт для переброски транспорта с Сахалина, из Приморья и Хабаровского края. Высота снежного покрова в Петропавловске-Камчатском достигла почти 2 метров, а в отдельных районах сугробы намело до 5-го этажа и выше.

В Краснодаре родители избили тракториста из-за снежной горки. Мужчина собирался засыпать песком склон, на котором катались дети. Во время работ одна из ледянок едва не попала под трактор. После этого несколько взрослых ворвались в кабину и напали на водителя, а дети стали забрасывать технику снежками. В итоге горку все же засыпали землей. По факту происшествия проводится проверка.

Северное сияние наблюдали в Ленинградской области. Жители региона публиковали в соцсетях кадры неба, окрашенного в яркие цвета. По словам очевидцев, особенно впечатляюще явление выглядело на видео в ускоренной съемке.

