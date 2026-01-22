Форма поиска по сайту

Форма поиска по сайту
Новости

Новости

22 января, 07:15

Происшествия

Экспертиза подтвердила, что найденное в Босфоре тело принадлежит пловцу Свечникову

Экспертиза подтвердила, что найденное в Босфоре тело принадлежит пловцу Свечникову

Суд решит вопрос о принудительном лечении мужчины, бросившего ребенка на пол в Шереметьево

Новости регионов: авиабомбу времен ВОВ нашли в Петербурге

Жители Куркина выступили против новой администрации парковочного комплекса

Очевидцы пожара на юго-востоке Москвы заявили о возгорании склада силиконовых чехлов

ДНК-тест подтвердил, что найденное в Босфоре тело принадлежит пловцу Свечникову

"Московский патруль": прохожий похитил фургон в центре Москвы

"Московский патруль": воры похитили телефоны из двух столичных магазинов

"Московский патруль": создательницу модельного агентства осудили в Москве за мошенничество

"Московский патруль": суд назначил сроки обвиняемым в убийстве Кириллова и Поликарпова

Генетическая экспертиза подтвердила, что найденное в Босфоре тело принадлежит российскому пловцу Николаю Свечникову. Об этом сообщают турецкие СМИ.

Родители спортсмена ранее прибыли в Стамбул, где у них взяли образцы ДНК. Свечников пропал полгода назад во время массового заплыва через Босфор. Тело выдадут семье после завершения необходимых процедур.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

Читайте также
происшествияспортза рубежомвидеоМитя КозачинскийДарья Ермакова

Как обезопасить собак от догхантеров?

Стоит надевать собакам на прогулку широкий намордник

Хозяева могут помочь питомцу водным раствором трехпроцентной перекиси водорода

Читать
закрыть

К чему приведет сокращение часов на изучение иностранных языков в школе?

Мера скорректирует учебную программу средней школы, чтобы снизить давление на детей

Однако эксперты относятся к инициативе скептически

Читать
закрыть

Стоит ли торопиться с покупкой недвижимости в начале 2026 года?

Эксперты уверены: призывы поторопиться с покупкой похожи на маркетинговый ход со стороны продавцов

Вместо спешки необходим взвешенный анализ и акцент на юридической безопасности сделки

Читать
закрыть

Чем будет заниматься "Совет мира"?

Изначально предполагалось, что новая структура займется восстановлением сектора Газа

Однако в ее хартии сказано, что совет должен укрепить мир во всех регионах, где есть конфликты

Читать
закрыть

Какие страны лучше всего подойдут россиянам для "зимовки"?

Эксперты выделяют Вьетнам, Бали и Камбоджу

Крайне важно заранее изучить особенности страны

Читать
закрыть

Как бороться с "синдромом старшей сестры"?

Выход из этого состояния начинается с осознания проблемы

Ключевым шагом будет осознать ситуацию и начать отделять свои желания и потребности от чужих

Читать
закрыть

Как будет работать самозапрет на внутриигровые покупки?

Авторы инициативы уверены: мера поможет в борьбе с преступниками

Однако эксперты считают, что мера спровоцирует потерю доступа к ряду игр

Читать
закрыть

К чему может привести отказ от анонимности в Сети?

Эксперты уверены: мир уже движется по пути деанонимизации

Логичным развитием тенденции станет появление универсальных цифровых идентификаторов

Читать
закрыть

АО «Москва Медиа» использует cookie-файлы и обрабатывает персональные данные. Это улучшает работу сайта и взаимодействие с ним. Подтвердите ваше согласие, нажав кнопу Ок

OK
закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

закрыть
Яндекс.Метрика