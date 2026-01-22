Экспертиза подтвердила, что найденное в Босфоре тело принадлежит пловцу Свечникову

Генетическая экспертиза подтвердила, что найденное в Босфоре тело принадлежит российскому пловцу Николаю Свечникову. Об этом сообщают турецкие СМИ.

Родители спортсмена ранее прибыли в Стамбул, где у них взяли образцы ДНК. Свечников пропал полгода назад во время массового заплыва через Босфор. Тело выдадут семье после завершения необходимых процедур.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.