22 января, 07:15Происшествия
Экспертиза подтвердила, что найденное в Босфоре тело принадлежит пловцу Свечникову
Генетическая экспертиза подтвердила, что найденное в Босфоре тело принадлежит российскому пловцу Николаю Свечникову. Об этом сообщают турецкие СМИ.
Родители спортсмена ранее прибыли в Стамбул, где у них взяли образцы ДНК. Свечников пропал полгода назад во время массового заплыва через Босфор. Тело выдадут семье после завершения необходимых процедур.
Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.