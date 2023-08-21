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Происшествия

В Москве отменили все экскурсии по коллекторам из-за пропажи диггеров

В Москве отменили все экскурсии по коллекторам из-за пропажи диггеров

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В Москве отменили все экскурсии по коллекторам из-за пропажи диггеров 20 августа во время ливня. Есть опасения, что как минимум пять человек смыло потоками воды в районе Неглинки.

Родственники обратились в полицию, после того как с группой пропала связь. Пока удалось обнаружить в Москве-реке погибшими девушку и юношу 15 и 17 лет, которые могли быть среди пропавших диггеров.

В данный момент следователи выясняют, почему экскурсионная группа спустилась в коллекторы, несмотря на неблагоприятный прогноз погоды. Подробности – в эфире телеканала Москва 24.

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