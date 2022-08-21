В Рязанской области зарегистрировано пять очагов возгорания в нацпарке "Мещерский"

В Рязанской области спасатели продолжают бороться с огнем в национальном парке "Мещерский". По данным авиалесоохраны, стена пламени уже прошла по территории в более чем 8 с половиной тысяч гектаров.

Зарегистрировано 5 очагов возгорания. В районе ЧП запретили въезд в поселок Деулино. Подробнее – в сюжете телеканала Москва 24.