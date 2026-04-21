Издательство "Эксмо" опровергло задержание гендиректора по делу о пропаганде ЛГБТ

Издательство "Эксмо" опровергло информацию о задержании гендиректора Евгения Капьева по делу о пропаганде ЛГБТ (движение признано в РФ экстремистским и запрещено). Ранее сообщения об этом появились в СМИ.

В издательстве заявили, что изъятия книг в офисе и на складах не было, однако сотрудники, в том числе Капьев, действительно вели беседы со следователями.

Скандал начался после публикации книги "Лето в пионерском галстуке". Суд признал, что в тексте произведения содержится пропаганда нетрадиционных сексуальных отношений.

