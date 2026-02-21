Проверка Роспотребнадзора завершилась в пансионате "Дом Пенино"

График работы соцучреждений изменится в Москве с 21 по 23 февраля

21 февраля, 09:15

Происшествия

Завершилась проверка Роспотребнадзора в отношении "Дома Пенино" в Москве, откуда в начале февраля госпитализировали 5 человек. По официальным данным, пансионат несколько лет функционировал как частное учреждение для пожилых, не имея лицензии на медобслуживание.

Как поставщик социальных услуг, пансионат должен был быть отражен в реестре, однако в нем об учреждении нет информации. В ходе проверки выявили многочисленные нарушения: отсутствовали документы на продукты питания, санитарные нормы были под вопросом, ремонт пищеблока шел параллельно с готовкой.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

происшествиягородвидеоДарья ЕрмаковаЕлизавета Борисова

