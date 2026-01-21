21 января, 11:15Происшествия
Мать Свечникова заявила, что тату ее сына и найденного в Босфоре погибшего совпадают
Мать российского пловца Николая Свечникова приняла участие в опознании тела мужчины, найденного в Босфоре. По ее словам, его татуировки совпадают с теми, что были у ее сына.
Позднее, в среду, 21 января, женщина также должна будет сдать ДНК-тест.
Свечников пропал во время соревнований в августе 2025 года. Его поиски велись несколько месяцев, после чего были прекращены. В настоящее время продолжаются следственные действия.
Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.