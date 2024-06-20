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20 июня, 13:30

Происшествия

Роспотребнадзор прекратил действие продуктовых деклараций в компании "Локал Китчен"

Роспотребнадзор прекратил действие продуктовых деклараций в компании "Локал Китчен"

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Главный специалист отдела надзора за питанием населения Управления Роспотребнадзора по Москве Надежда Степанова заявила, что ведомство выявило нарушения требований технических регламентов и прекратило деятельность 113 деклараций на соответствие пищевой продукции.

Вся продукция компании-производителя салатов "Локал Китчен" изъята, заявили в ведомстве. 20 тонн продукции уже ликвидировали на мусоросжигательном заводе. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

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