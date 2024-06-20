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20 июня, 07:15

Происшествия

Врачи объяснили, почему нельзя колоть липолитики в домашних условиях

Врачи объяснили, почему нельзя колоть липолитики в домашних условиях

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Десятки россиянок обратились к врачам после самостоятельного применения липолитиков (препаратов для расщепления жира). Однако медики подчеркивают, что такие манипуляции могут выполнять только специалисты, которые должны выявить у пациента возможные противопоказания.

Например, одни препараты могут быть опасны больным желчнокаменной болезнью, другие могут вызвать аллергию, а неправильно подобранная дозировка может привести к некрозу тканей. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

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