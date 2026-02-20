Более 15 млн руб украли из бюджета фигуранты дела о мошенничестве с "Пушкинскими картами"

Более 15 миллионов рублей украли из бюджета фигуранты дела о мошенничестве с "Пушкинскими картами". Столичные следователи завершили расследование в отношении 6 участников организованной преступной группы.

Вскрылась схема, в которой оказались задействованы сотрудники киноконцертного зала. Фигуранты подавали фиктивные заявки на мероприятия и продавали билеты через "Пушкинские карты". Таким способом они оформили около 3 тысяч билетов.

