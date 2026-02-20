Экс-замминистра ЖКХ Астраханской области нашли через 13 лет после ее "смерти"

В Астраханской области нашли экс-замминистра ЖКХ Марианну Ступину, которая 13 лет считалась умершей. Ее приговорили к 7 годам колонии за крупные махинации с бюджетом, однако после этого она исчезла.

Будучи в розыске, Ступина увидела новость о найденном в Новосибирской области теле женщины. Погибшая была на нее очень похожа. Тогда муж Ступиной отправился на место происшествия и опознал погибшую как свою жену. Сама Ступина вернулась в Астраханскую область и жила скрытно.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.