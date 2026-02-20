Новости регионов: вертолет с сотрудниками СК и полиции пропал в Амурской области

Вертолет пропал в 130 километрах от села Амаранка в Амурской области. На борту находились сотрудники Следственного комитета и полиции. Они возвращались с места происшествия. По данным местного МЧС, вертолет ищут более 40 спасателей и техника, в том числе вездеходы и беспилотник.

В Сочи идут сильнейшие штормы. Мощные волны разрушили деревянные настилы на набережных, пострадали лавки и ограждения. Предпринимателям приходится закрывать окна павильонов фанерой. На побережье и в предгорьях не прекращаются дожди, уровень воды в реках стремительно растет.

