Генетическая экспертиза установит личность обнаруженного в Босфоре мужчины

В среду, 21 января, в Стамбуле пройдет генетическая экспертиза для установления личности мужчины, тело которого было обнаружено в Босфоре. Турецкая полиция полагает, что это может быть московский спортсмен Николай Свечников, пропавший во время массового заплыва через пролив в августе прошлого года.

Тело случайно заметили с прогулочного катера примерно в 4 километрах от места предполагаемого исчезновения.

