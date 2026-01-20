Глыба снега с крыши повредила автомобиль в Москве

В одном из районов Москвы глыба из снега упала с крыши и повредила припаркованный автомобиль. В такой ситуации, по словам юриста, первым делом нужно позвонить в полицию.

Если машина при этом была припаркована во дворе жилого дома, следует поставить в известность представителей управляющей компании. В ожидании прибытия участкового автовладельцу, попавшему в неприятную ситуацию, необходимо правильно сфотографировать поврежденную машину.

