Подростки едва не подожгли девушку пиротехникой в подмосковном Дзержинском

В подмосковном Дзержинском подростки, отмечая день рождения, едва не устроили пожар. Они подарили имениннице мини-торт, украшенный пиротехникой, и во время ее активации устроили "дождь" из сахарной пудры. Порошок мгновенно вспыхнул вблизи головы и одежды девушки.

В Брянске детская забава обернулась трагедией: двое девятилетних мальчиков катались на тюбингах и провалились в полынью на реке Десна. На льду остались их ватрушки и телефон, поиски с привлечением водолазов продолжаются.

Власти Камчатского края не могут справиться с последствиями аномального снегопада, которого не было более 60 лет. Сугробы достигают нескольких метров, дороги расчищены лишь частично. Местные власти обратились за помощью к правительству страны.

