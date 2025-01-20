20 января, 15:15Происшествия
Гоша Куценко прокомментировал убийство женщины, найденной в его автомобиле
Гоша Куценко впервые прокомментировал ситуацию, связанную с его автомобилем, в котором было найдено тело женщины. Подозреваемый в убийстве задержан. Куценко выразил соболезнования родственникам погибшей.
Автомобиль актер купил в 2019 году и не использовал его последние два года. Машина была модифицирована, установлена автоматическая коробка передач, однако она простаивала во дворе.
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