Участок Сокольнической линии закроют 24–28 августа

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19 августа, 15:30

Происшествия

Новости регионов: мощный ливень затопил машины почти до крыши во Владивостоке

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Ливень затопил улицы Владивостока и пригорода. На дорогах образовались десятибалльные пробки. В районах, расположенных в низине, некоторые автомобили залило практически до крыши. Кадрами затопленных улиц делятся в соцсетях местные жители. Прокуратура контролирует откачку воды. Об этом сообщается в телеграм-канале ведомства.

Между тем во время химического эксперимента в детском лагере под Тулой произошел взрыв. В это время вожатый показывал подросткам опыт. Трое ребят в возрасте от 14 до 16 лет серьезно пострадали. У них – обширные ожоги и осколочные ранения. Тяжело ранило воспитателя. Все пострадавшие госпитализированы.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

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