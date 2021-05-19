Отец студента, устроившего ДТП на Волгоградском проспекте, прокомментировал аварию

Отец первокурсника МФЮА, который устроил аварию на Волгоградском проспекте, прокомментировал ДТП.

Мужчина рассказал, что его сын сейчас находится в полиции, но от дальнейших комментариев отказался.

Авария произошла 18 мая на Волгоградском проспекте у дома 32/1. За рулем ВАЗ-2107 находился 17-летний студент юрфака, который не справился с управлением.

Автомобиль выехал на тротуар, в результате чего травмы получили четыре пешехода. Известно, что жизни пострадавших ничего не угрожает, а молодой человек задержан. Подробнее – в сюжете телеканала Москва 24.