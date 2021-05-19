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Происшествия

14:30

Отец студента, устроившего ДТП на Волгоградском проспекте, прокомментировал аварию

происшествия ДТП эксклюзив видео Наиль Губаев Дженнифер Ковтун

Отец первокурсника МФЮА, который устроил аварию на Волгоградском проспекте, прокомментировал ДТП.

Мужчина рассказал, что его сын сейчас находится в полиции, но от дальнейших комментариев отказался.

Авария произошла 18 мая на Волгоградском проспекте у дома 32/1. За рулем ВАЗ-2107 находился 17-летний студент юрфака, который не справился с управлением.

Автомобиль выехал на тротуар, в результате чего травмы получили четыре пешехода. Известно, что жизни пострадавших ничего не угрожает, а молодой человек задержан. Подробнее – в сюжете телеканала Москва 24.

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