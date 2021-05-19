Студент, сбивший пешеходов на Волгоградском проспекте, дал первые показания

17-летний студент, который сбил пешеходов на Волгоградском проспекте, дал первые показания. Как пишут СМИ, молодой человек утверждает, что у машины просто отказали тормоза. После беседы с полицейскими студента отправили на медицинское освидетельствование.

Следователи тем временем изучают записи с камер видеонаблюдения, на которые попал момент аварии. Первокурсник дрифтовал или пытался припарковаться около МФЮА, потерял управление и вылетел практически на крыльцо ВУЗа, где стояли студенты.

В итоге он сбил пятерых, двое из которых несовершеннолетние. Подробнее – в сюжете телеканала Москва 24.