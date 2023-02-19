Участок Некрасовской линии закрыли с 17 по 19 февраля

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19 февраля, 12:15

Происшествия

В аэропорту Домодедово не смог вылететь самолет в Казань

В аэропорту Домодедово не смог вылететь самолет в Казань

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Борт Москва – Казань утром 19 февраля не смог вылететь вовремя из аэропорта Домодедово из-за одного буйного пассажира. Он убегал от сотрудников, а потом зачем-то стал раздеваться и разбрасывать вещи по полосе.

Как выяснилось, морозоустойчивого хулигана сняли с рейса за плохое поведение. По словам очевидцев, когда бортпроводники проводили инструктаж, он начал громко разговаривать, разбавляя свою речь громкими ругательствами. Подробнее – в сюжете телеканала Москва 24.

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