Следствие просит арестовать Эльмана Пашаева по делу о мошенничестве

В военном гарнизонном суде Москвы рассматривают дело бывшего адвоката Эльмана Пашаева. Заседание проходит в закрытом режиме. Следователи настаивают на аресте бывшего адвоката.

Юрист был задержан 17 сентября военными следователями. Ему вменяют мошенничество на сумму более 46 миллионов рублей. За эти деньги Пашаев пообещал Алексею Блиновскому освободить его семью от уголовной ответственности по делу о неуплате налогов.

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