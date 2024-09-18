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Новости

18 сентября, 11:15

Происшествия

Новости регионов: пожар в районе китайского рынка "ВаньЯнь" произошел в Уссурийске

Новости регионов: пожар в районе китайского рынка "ВаньЯнь" произошел в Уссурийске

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Пожар в районе китайского рынка "ВаньЯнь" произошел в Уссурийске. По данным местных изданий, сначала загорелся автомобиль, затем пламя перекинулось на рядом стоящие склады. Очевидцы сообщают, что с места пожара раздаются взрывы. По данным МЧС, горит склад со стройматериалами. Площадь возгорания достигла трех тысяч квадратных метров. Сейчас пожар тушат. На место прибыл пожарный поезд.

На Сахалине рыбаки случайно поймали акулу. Она запуталась в сетях и пыталась выбраться самостоятельно, но не смогла. У людей распутать сеть в воде тоже не получалось – акула вела себя слишком активно и не давала помочь. Рыбакам пришлось вытащить ее на берег, освободить и выпустить обратно в море.

В Санкт-Петербурге местных жителей, отдыхающих на Елагином острове, ограбила лиса. Люди разложили на траве плед и оставили на нем все вещи, а сами гуляли неподалеку. Внезапно появилась лиса, схватила зубами сумочку одной из отдыхающих и попыталась сбежать. Сообщается, что в итоге пропажу вернули хозяйке, а лиса осталась без улова.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

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