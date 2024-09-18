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Новости

18 сентября, 07:30

Происшествия

Новости регионов: пострадавших в Челябинске детей доставили на лечение в Москву

Новости регионов: пострадавших в Челябинске детей доставили на лечение в Москву

Меру пресечения экс-адвокату Эльману Пашаеву изберут 18 сентября

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Троих детей, пострадавших при нападении на школу в Челябинске, доставили на лечение в Москву. Их перевезли спецбортом МЧС, который оснащен медицинскими модулями, аппаратами ИВЛ и кардиомониторами. В полете детей сопровождали специалисты Минздрава.

Между тем на Кубани из-за жары и засухи пересохло Краснодарское водохранилище. Уровень воды упал на 5 метров и практически достиг "мертвого объема". Сейчас его нормальная эксплуатация невозможна. Дно водоема теперь больше похоже на пустыню. По прогнозам специалистов, уровень воды восстановится поздней осенью.

Тем временем на трассе под Норильском "УАЗ" выехал на встречную полосу и столкнулся с грузовиком. От удара внедорожник разорвало, водитель и четверо пассажиров погибли на месте. Еще четыре человека, включая водителя фуры, с различными травмами доставлены в больницу.

Подробности об этих и других актуальных темах – в эфире телеканала Москва 24.

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