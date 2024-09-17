Новости мира: власти Ливана возложили на Израиль ответственность за взрывы пейджеров

Правительство Ливана возложило на Израиль ответственность за взрывы пейджеров, которыми пользовались члены движения "Хезболлах". В результате массового подрыва устройств связи погибли 8 человек, пострадали более 2,8 тысячи человек.

В Португалии из-за лесных пожаров 7 человек погибли, еще как минимум 40 граждан пострадали. Такие данные приводят местные СМИ. В разных районах страны зафиксировано около 30 очагов. Местами огонь угрожает населенным пунктам.

В Мьянме в результате разрушительного наводнения, вызванного тайфуном "Яги", погибли 226 человек. Еще 77 жителей числятся пропавшими без вести. Вода в ряде рек превысила критический уровень.

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