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17 сентября, 13:30

Транспорт

Тайфун в Китае привел к отмене более 1,5 тысячи рейсов

Тайфун в Китае привел к отмене более 1,5 тысячи рейсов

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Аэропорты на востоке Китая отменили свыше 1,5 тысячи рейсов из-за тайфуна "Бебинка". Метеорологи заявляют, что он стал самым мощным за 75 лет. Скорость ветра достигала 42 метров в секунду.

Практически полностью сбился график полетов, в том числе и в Москву. Задержка составила почти 18 часов. Многие провели по несколько суток прямо в аэропорту в ожидании хоть какой-то информации. Предупреждали ли заранее о задержке? Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

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