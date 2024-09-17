Тайфун в Китае привел к отмене более 1,5 тысячи рейсов

Аэропорты на востоке Китая отменили свыше 1,5 тысячи рейсов из-за тайфуна "Бебинка". Метеорологи заявляют, что он стал самым мощным за 75 лет. Скорость ветра достигала 42 метров в секунду.

Практически полностью сбился график полетов, в том числе и в Москву. Задержка составила почти 18 часов. Многие провели по несколько суток прямо в аэропорту в ожидании хоть какой-то информации. Предупреждали ли заранее о задержке? Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.