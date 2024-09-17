17 сентября, 07:15Транспорт
Около 1,7 тыс аккаунтов было заблокировано за передачу СИМ несовершеннолетним в августе
1 700 аккаунтов пользователей кикшеринговых сервисов было заблокировано за передачу электросамоката несовершеннолетним за август 2024-го. В Минтрансе подготовили реформу по использованию СИМ.
В ведомстве предлагают ставить все электросамокаты на учет, а перед каждой поездкой пользователей обяжут авторизоваться в специальном приложении. Также планируется ужесточить правила парковки, использования шлемов и телефонов за рулем. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.