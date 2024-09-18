Новости мира: Папа Римский не будет вести первую мессу в Нотр-Дам де Пари после открытия

Папа Римский Франциск не будет вести первую после открытия собора Нотр-Дам де Пари мессу. Официальная причина отказа от приглашения не сообщается, однако СМИ уже выдвинули свои версии. Самой популярной стала скандальная пародия на "Тайную вечерю", показанная во время церемонии открытия Олимпийских игр. В Ватикане ее сочли оскорблением всех Христиан.

Тем временем Моссад оснастил батареи пейджеров "Хезболлы" взрывчаткой. По данным журналистов, местные спецслужбы тщательно спланировали операцию по перехвату электронных устройств. Перед тем, как пейджеры попали в руки участников ливанской организации, к их аккумуляторам присоединили вещество, нагрев которого и спровоцировал взрыв. В результате атаки пострадали более 4 тысяч человек, 11 из них погибли.

Между тем в Европе подсчитывают убытки после сильнейшего наводнения. Циклон прошелся по всем центральным странам евросоюза. Проливные дожди не прекращались несколько дней, что повлекло разрушительные последствия. Тысячи людей пострадали, не менее 17 погибли.

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