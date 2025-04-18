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Новости

18 апреля, 11:30

Происшествия

Новости мира: сын окружного шерифа открыл стрельбу в кампусе университета Флориды

Новости мира: сын окружного шерифа открыл стрельбу в кампусе университета Флориды

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В США в кампусе университета Флориды произошла стрельба. По данным местных властей, погибли 2 человека, не являвшиеся студентами. Еще пятеро ранены и находятся в больнице. Нападение совершил 20-летний сын окружного шерифа, который учился в этом заведении. Его ранили при задержании.

Тем временем четыре человека погибли при аварии на канатной дороге около Неаполя. Кабина с людьми рухнула в пропасть после того, как оборвался один из тросов. Погибли трое туристов, в том числе из Великобритании, Израиля и Италии. Еще одна женщина госпитализирована в тяжелом состоянии. Над пропастью застряла и соседняя кабина фуникулера, в которой находились 9 человек. Их удалось спасти.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

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