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Новости

18 апреля, 07:45

Происшествия

Режим ЧС ввели в сотне населенных пунктов Италии из-за продолжительных ливней

Режим ЧС ввели в сотне населенных пунктов Италии из-за продолжительных ливней

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Продолжительные ливни на северо-западе Италии привели к масштабным наводнениям. В сотне населенных пунктов объявлен режим чрезвычайной ситуации. Уровень воды в реках достиг критических отметок, ситуацию осложняют штормовые порывы ветра.

Больше всего пострадал регион Пьемонт – там затоплены автодороги и нарушено движение поездов. Сообщается как минимум об одном погибшем.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

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