Новости регионов: в Краснодаре обломки БПЛА повредили еще одну многоэтажку

В Краснодаре обломки беспилотников повредили еще одну многоэтажку. Как сообщили в оперативном штабе региона, в одной из квартир выбило окна. В ночь на 18 марта украинские БПЛА атаковали три многоквартирных дома в Краснодаре. В одной из квартир начался пожар. Его успели оперативно потушить, но один человек погиб. В другом доме беспилотник врезался в стену здания, фрагменты еще одного обнаружили на балконе. Также сообщается, что обломки БПЛА повредили около 20 автомобилей. На фоне угрозы атаки беспилотников городские власти рекомендовали не отправлять детей на занятия, а оставить дома. Тем не менее все социальные учреждения работают по графику и готовы их принять.

Четыре человека, в том числе 11-месяный ребенок, пострадали в аварии на трассе "Сибирь". Их доставили в больницу. По предварительным данным, водитель иномарки двигался в сторону Иркутска, выехал на встречную полосу и врезался в другую машину. Полиция проводит проверку.

