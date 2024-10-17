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17 октября, 11:15

Происшествия

Блогер Косенко распродал все активы до отъезда из России

Блогер Косенко распродал все активы до отъезда из России

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У блогера Сергея Косенко, которого в России разыскивают по двум уголовным статьям, не обнаружили никакого имущества и денег. Перед отъездом из страны он продал всю недвижимость и перевел деньги с банковских счетов.

Ранее сообщалось об аресте более 200 миллионов рублей, которые блогер хранил в России. Фигурантом уголовного дела Косенко стал после того, как бросил своего двухмесячного сына в снег.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

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