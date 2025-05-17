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Новости

17 мая, 09:45

Происшествия

Новости мира: конфликт из-за улова произошел между рыбаками на Аляске

Новости мира: конфликт из-за улова произошел между рыбаками на Аляске

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Битва за улов развернулась на Аляске. Два рыболовных судна встали поперек пролива и заблокировали доступ к местам ловли лосося. Когда лодки конкурентов попытались протиснуться, рыбаки пошли на таран. В итоге капитана одного из кораблей обвинили в нападении с применением оружия. Кроме того, владелец пострадавшей лодки подал иск в суд, оценив ущерб в 700 тысяч долларов.

Тем временем как минимум шесть человек погибли из-за разрушительных смерчей в США. В соцсетях американцы публикуют кадры последствий удара стихии: дворы усеяны обломками, автомобили придавлены деревьями. Без электроэнергии остаются почти 400 тысяч жителей.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

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