Новости регионов: взрыв прогремел во время погрузки мусорных контейнеров во Владикавказе

Взрыв прогремел во время погрузки мусорных контейнеров во Владикавказе. Погиб сотрудник коммунальных служб. По данным местных пабликов, ЧП произошло в нескольких домах от места, где неделю назад взорвался склад с пиротехникой. Территория сейчас оцеплена, на месте работают экстренные службы.

Более сотни домов остаются затопленными в Алтайском крае. Сотрудники МЧС контролируют ситуацию с весенними паводками. Как сообщают в ведомстве, лед на реках в регионе уже сошел, но еще остается опасность, что они выйдут из берегов.

В Оренбуржье продолжаются поиски мужчины, который накануне, 16 апреля, открыл огонь по полицейским. По области летают вертолеты и дроны, благодаря которым был обнаружен автомобиль, на котором подозреваемый скрылся от преследования. Территория, где он может скрываться, оцеплена.

Подробности об этих и других актуальных темах – в эфире телеканала Москва 24.