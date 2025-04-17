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Новости

17 апреля, 23:15

Происшествия

Новости мира: во Флориде мужчина открыл огонь на территории кампуса университета

Новости мира: во Флориде мужчина открыл огонь на территории кампуса университета

Пожар разгорелся на опушке леса в Кожухове

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Новый случай стрельбы в США. Во Флориде злоумышленник открыл огонь на территории кампуса местного университета. Сообщается о пятерых погибших, еще шесть человек пострадали. По словам очевидцев, мужчина стрелял сначала из винтовки, а затем из пистолета.

Центробанк Турции повысил ключевую ставку до 46% годовых. Ставки по кредитам выросли с 46 до 49%. Банкиры ожидают рост базовой инфляции в апреле и намерены внимательно наблюдать за влиянием на экономику страны.

В Италии рядом с Неаполем на горной канатной дороге сорвалась и рухнула одна из кабин. В результате погибли четыре человека, еще один получил серьезные травмы. На месте работают спасательные службы.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

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