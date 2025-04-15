15 апреля, 15:40Культура
Вход в "Эрмитаж" закрыт из-за угрозы безопасности
Фото: ТАСС/Александр Демьянчук
Главный вход в "Эрмитаж" временно закрыт из-за анонимной информации об угрозе режиму безопасности. Об этом сообщил музей в своем телеграм-канале.
Специалисты проводят проверку экспозиционных залов и служебных помещений. При этом гости, у которых были билеты на 15 апреля, смогут посетить "Эрмитаж" вечером или в любой другой день, предупредили в музее.
Пресс-служба музейного комплекса добавила, что уведомит дополнительно, когда работа "Эрмитажа" будет возобновлена.
Ранее свыше 2 тысяч человек были эвакуированы из самого большого крытого столичного аквапарка "Мореон". Причиной стало сообщение о подозрительном предмете в здании.
До этого поступил анонимный сигнал о якобы минировании отеля "Арарат Парк Хаятт" в центре Москвы. Тогда правоохранители проверили данную информацию. В результате эвакуация персонала и посетителей из здания не потребовалась.
Очевидцы сообщили об эвакуации в торговом центре "Калейдоскоп" на Сходненской улице