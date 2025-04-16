Новости регионов: около 300 человек эвакуируют из детского сада в Самаре из-за пожара

В Самаре около 300 человек эвакуируют из детского сада из-за пожара. В полях загорелся камыш. Из-за ветра и теплой погоды пламя стало быстро распространяться. Оно может перейти на здание детского сада. По данным МЧС, погибших и пострадавших нет. Пожар тушат больше 50 специалистов.

В Подмосковье под Чеховом затопило деревню. На одном из участков собственник неправильно сделал дренаж водоотведения. Из-за этого талыми водами затопило 3–5 других участков. Уровень воды поднялся выше 60 сантиметров. Потоп ликвидируют.

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