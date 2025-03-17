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Новости

17 марта, 13:30

Происшествия

Новости мира: более 30 американцев погибли из-за торнадо на юге США

Новости мира: более 30 американцев погибли из-за торнадо на юге США

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Больше 30 человек погибли в результате серии торнадо на юге США. Больше всего пострадал штат Миссури – там разрушены сотни домов. Из-за польной бури, которую поднял ураган, произошло множество аварий. В Канзасе столкнулись сразу 55 автомобилей, в Техасе – около 40.

Тем временем в Турции прошли успешные испытания крылатой мини-ракеты с искусственным интеллектом. Ее масса – 35 килограммов, а дальность полета превышает 200 километров. Распознание цели происходит благодаря оптической системе наведения даже в плохих погодных условиях. Это вооружение может быть интегрировано с беспилотниками.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

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