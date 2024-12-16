Новости мира: мощный торнадо накрыл Калифорнию

Мощный торнадо накрыл Калифорнию. Вихрь прошелся по Сан-Франциско, переворачивая автомобили и вырывая с корнем деревья. Скорость ветра при этом достигала 130 километров в час. Линии электропередачи были оборваны, более 200 тысяч человек остались без света. В регионе сохраняется угроза наводнения, жителей призвали не выходить к берегу.

В Финляндии люди требуют открыть границы с Россией. Митинги прошли в четырех городах, в том числе в столице страны. На акции скандировали: "Люди важнее удобрений! Откройте границу!". Протестующих возмутило, что передвижение товаров по железной дороге и морским путям по-прежнему происходит, а пассажирские перевозки невозможны. Кроме того, люди требовали прекратить закрывать русскоязычные школы и восстановить почтовое сообщение между Финляндией, Белоруссией и Россией.

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