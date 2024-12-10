Коммунальный флот Москвы начали готовить к новому сезону навигации

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Столичный коммунальный флот готовят к новому сезону навигации, сообщила пресс-служба комплекса городского хозяйства.

Суда коммунального флота после очистки акватории Москвы-реки и Яузы были законсервированы. В период навигации специализированные суда регулярно собирали мусор в акватории Москвы-реки в пределах города и на судоходном участке Яузы.

"С апреля по октябрь этого года было собрано более 600 тонн мусора, ликвидировано почти 140 различных загрязнений, со дна извлечено около 6,5 тысячи тонн песка и грунта", – добавил заммэра Москвы Петр Бирюков.

Специалисты комплекса проведут мероприятия по подготовке судов, в том числе запланирован ремонт восьми объектов, уточнил он. Кроме того, в планах проверить узлы, механизмы и оборудование, а также заменить расходные материалы.

Ранее была завершена реабилитация пруда "Радуга 2", расположенного недалеко от усадьбы Кусково и входящего в каскад, известный как Большой Графский пруд. Два года назад специалисты обновили соседний водоем – "Радуга 1", а в этом году очередь дошла и до второго. К моменту работ на его дне скопилось большое количество иловых отложений, которые провоцировали цветение акватории, также наблюдались разрушения участков береговой полосы.

Так, водоем площадью 1,1 гектара очистили от ила и грунта, что позволило увеличить среднюю глубину до нормативных отметок. Также был выполнен ремонт береговой полосы протяженностью 419 метров.