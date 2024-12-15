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15 декабря, 14:15

Происшествия

Два нефтяных танкера терпят бедствие в Керченском проливе

Два нефтяных танкера терпят бедствие в Керченском проливе

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Два нефтяных танкера терпят бедствие в Керченском проливе из-за шторма. Специалисты зафиксировали разлив топлива. Сначала помощь запросило судно "Волгонефть-212", у него оторвало кормовую часть, и оно село на мель. Экипаж состоит из 13 человек.

Затем повреждения получил второй танкер – "Волгонефть-239". На его борту насчитывается 14 человек. Судно дрейфует в сторону Тамани. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

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