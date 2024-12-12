Форма поиска по сайту

Форма поиска по сайту
Новости

Новости

12 декабря, 14:30

Происшествия

Новости регионов: пожар произошел на складе в Барнауле

Новости регионов: пожар произошел на складе в Барнауле

Пожар в Малибу не могут потушить третий день

Новости регионов: мужчина украл из отделения банка в Новосибирске 9 млн рублей

Новости регионов: ученицу избили в школьном туалете в Котельниках

Новости регионов: в Астрахани изъяли более 2,5 тонны незаконно добытой рыбы

Новости мира: французские фермеры вывалили тонны навоза на улицы города

Новости регионов: три человека погибли в ДТП в Удмуртии

Новости мира: самолет упал на автотрассу в Техасе

Новости регионов: пожар произошел в новосибирском ресторане во время корпоратива

Автомобиль сгорел на 59-м километре ЦКАД

Площадь пожара на складе в Барнауле увеличилась до тысячи "квадратов". Как сообщили в местном МЧС, предварительно, вспыхнули стройматериалы. На месте работают пожарные и техника. Также отмечается, что из-за сильного задымления задействована газодымозащитная служба.

Девять миллионов рублей похитили из банка в Новосибирске. Грабитель пришел в отделение с пистолетом. Он угрожал им сотрудникам, а затем украл крупную сумму и скрылся. Сейчас грабителя ищут.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

Читайте также
происшествияпожаррегионывидеоАлина Гилева
закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

закрыть
Яндекс.Метрика