Новости регионов: пожар произошел на складе в Барнауле

Площадь пожара на складе в Барнауле увеличилась до тысячи "квадратов". Как сообщили в местном МЧС, предварительно, вспыхнули стройматериалы. На месте работают пожарные и техника. Также отмечается, что из-за сильного задымления задействована газодымозащитная служба.

Девять миллионов рублей похитили из банка в Новосибирске. Грабитель пришел в отделение с пистолетом. Он угрожал им сотрудникам, а затем украл крупную сумму и скрылся. Сейчас грабителя ищут.

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