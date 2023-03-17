Блогеру Лерчек и ее мужу предъявлено обвинение в отмывании денежных средств

На блогера Лерчек и ее мужа завели еще одно уголовное дело. Теперь им вменяют отмывание больше 130 миллионов рублей.

По версии следствия, Артем и Валерия Чекалины в апреле 2021 года приобрели доллары на эту сумму, тем самым легализовав неучтенные доходы. Также есть вариант, что дело возбудили в связи с переводами четы Чекалиных за рубеж и покупке там недвижимости.

На данный момент блогеру Лерчек на два месяца запретили общаться со свидетелями и соучастниками, пользоваться почтой, телефоном и интернетом. Подробности – в эфире телеканала Москва 24.