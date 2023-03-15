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16:21

Происшествия

Прокуратура сообщила о задержании жителя Вятских Полян, открывшего стрельбу из окна

Фото: vk.com/prokuratura_kirov43

Житель Вятских Полян, открывший стрельбу из окна квартиры, задержан, сообщается в телеграм-канале прокуратуры Кировской области.

"Следственные органы расследуют уголовное дело по статье 317 УК РФ ("Посягательство на жизнь сотрудников правоохранительных органов")", – отметил вятскополянский межрайонный прокурор региона.

Следствие возбудило уголовное дело в отношении подозреваемого и в настоящее время специалисты проводят комплекс следственных действий для установления всех обстоятельств произошедшего, сообщили в телеграм-канале СУ СК России по Кировской области.

В ведомстве отметили, что на месте инцидента работают правоохранители. Ход расследования уголовного дела находится на личном контроле руководителя регионального Следственного комитета.

15 марта пьяный мужчина открыл стрельбу из окна квартиры в городе Вятские Поляны Кировской области. По оперативной информации, у мужчины находятся два гладкоствольных ружья.

Позже соседи мужчины, который открыл стрельбу из окна квартиры в городе Вятские Поляны Кировской области, рассказали, что он был охотником.

Отмечается, что стрелок на протяжении 16 лет не употреблял спиртное, однако сейчас начал пить алкоголь.

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