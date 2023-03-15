Соседи рассказали об открывшем стрельбу в Кировской области мужчине

Фото: телеграм-канал MASH

Мужчина, который открыл стрельбу из окна квартиры в городе Вятские Поляны Кировской области, был охотником. Об этом сообщает телеканал "360" со ссылкой на соседей злоумышленника.

"Это наш сосед по площадке стреляет, ужас полный. У нас ребенок один дома сидит вместе с соседской девочкой. Одного из сотрудников вроде бы ранил. Он охотник, что-то с головой, видимо, запил после стольких лет", – отметила собеседница телеканала.

По ее словам, стрелявший все еще располагается в своей квартире.

"Насколько я знаю, все оцепили там, пока тишина. Наши девчонки сидят в комнате тихо-мирно", – сказала женщина.

Другой свидетель Илья также отметил, что стрелок все еще находится в квартире и не идет на контакт, сообщает "Газета.ру". Он указал, что злоумышленник продолжает стрелять.

Собеседник издания рассказал, что стрелок на протяжении 16 лет не употреблял спиртное, однако сейчас начал пить алкоголь.

"Выстрелит, уйдет, опять зарядит. Время пройдет – опять стреляет. Пострадавших нет", – добавил Илья.

До этого губернатор Кировской области Александр Соколов заявил, что мужчина в состоянии алкогольного опьянения начал стрелять из окна квартиры в Вятских Полянах. Глава региона уточнял, что никто не пострадал. На место происшествия выдвинулся специальный отряд быстрого реагирования, говорил он.

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