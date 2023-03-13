В Техасе трехлетняя девочка случайно застрелила свою сестру

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В Хьюстоне трехлетняя девочка застрелила свою сестру. Об этом сообщает РИА Новости.

Как отметили в пресс-службе офиса шерифа округа Харрис, в квартире, помимо двух девочек, находились пять взрослых. Они отдыхали и весело проводили время.

"Их (сестер) оставили одних в спальне, так как один из родителей считал, что они под контролем. Одна из них – девочка трех лет – нашла огнестрельное оружие и ненамеренно ранила свою четырехлетнюю сестру", – заявил шериф Эд Гонсалес.

В пресс-службе добавили, что взрослые, услышав звук выстрела, поспешили в спальню. На место происшествия была вызвана полиция, а у стрелявшей девочки забрали пистолет.

Раненая четырехлетняя девочка скончалась на месте. Проводится расследование.

Ранее в Республике Коми мужчина, угрожая своей жене оружием, ранил трехлетнюю дочь. Находясь в состоянии алкогольного опьянения, мужчина находился у дома своей супруги и начал угрожать той расправой. При нем было ружье, из которого он произвел выстрел в дверь. В этот момент за дверью находилась его трехлетняя дочь. Девочку госпитализировали.



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