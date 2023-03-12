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12 марта, 14:15

Происшествия

Правоохранительные органы задержали опасного преступника в Москве

Правоохранительные органы задержали опасного преступника в Москве

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Правоохранительные органы задержали опасного преступника в Москве. Мужчина находится в базе Интерпола за умышленное убийство и незаконное хранение оружия.

Сначала преступник отказался остановиться на посту ДПС на МКАДе, после чего началась погоня со стрельбой. Далее преступник бросил машину и стал убегать, но полицейские сделали несколько предупредительных выстрелов. В итоге мужчину задержали.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

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