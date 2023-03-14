Форма поиска по сайту

Форма поиска по сайту
Новости

Новости

08:00

Новости

Новости регионов: штормовое предупреждение объявили в горах курорта "Красная Поляна"

Новости регионов: штормовое предупреждение объявили в горах курорта "Красная Поляна"

Скандал из-за подарка женщинам на 8 Марта произошел в Тверской области

В ДНР открылись еще 5 пунктов выдачи российских паспортов

ВСУ вновь обстреляли Волноваху из РСЗО HIMARS

В российский регионах начался сезон паводков

Два человека пострадали при обстреле школы в Донецке со стороны ВСУ

Ветер снес купол минарета с недостроенной мечети в Уфе

Аномальные снегопады и ледяные дожди накрыли регионы РФ

ВСУ обстреляли школу № 58 в Киевском районе Донецка 13 марта

"Актуальный репортаж": древнейший на планете алмаз нашли в Якутии

Штормовое предупреждение объявили в горах курорта "Красная Поляна". В течение суток на территории выше 1 500 метров шел сильный снег. Снегопад сопровождался порывистым ветром. Из-за непогоды видимость упала практически до нуля, поэтому на курорте закрыли канатные дороги. Туристов предупредили об опасности выхода на трассы. Также в эти дни в горах возможен сход лавин.

Сильный ветер снес купол минарета в Уфе. Порывы достигали 20 метров в секунду. Пострдавших нет, но часть здания разрушена. Мечеть "Ар-Рахим" начали строить в 2012 году. Спустя четыре года из-за недостатка финансирования работы остановились. Высота минаретов составляет 74 метра, на трех из них купола все еще стоят. Местные власти выясняют причины инцидента.

Подробности – в эфире телеканала Москва 24.

Читайте также
регионыпогодавидеоАнастасия БородинаНикита Пименов
закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

закрыть
Яндекс.Метрика