Новости регионов: штормовое предупреждение объявили в горах курорта "Красная Поляна"

Штормовое предупреждение объявили в горах курорта "Красная Поляна". В течение суток на территории выше 1 500 метров шел сильный снег. Снегопад сопровождался порывистым ветром. Из-за непогоды видимость упала практически до нуля, поэтому на курорте закрыли канатные дороги. Туристов предупредили об опасности выхода на трассы. Также в эти дни в горах возможен сход лавин.

Сильный ветер снес купол минарета в Уфе. Порывы достигали 20 метров в секунду. Пострдавших нет, но часть здания разрушена. Мечеть "Ар-Рахим" начали строить в 2012 году. Спустя четыре года из-за недостатка финансирования работы остановились. Высота минаретов составляет 74 метра, на трех из них купола все еще стоят. Местные власти выясняют причины инцидента.

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