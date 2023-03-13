Форма поиска по сайту

Форма поиска по сайту
Новости

Новости

07:45

Новости

Новости регионов: сильные снегопады накрыли Приморье

Новости регионов: сильные снегопады накрыли Приморье

Россиянин проехал на сноуборде по склону проснувшегося вулкана Эбеко на Курилах

Фестиваль скорости "Байкальская миля" состоялся в Бурятии

Элитную квартиру Зеленского в Ялте могут подарить малообеспеченной или многодетной семье

Новости часа: три человека погибли при обстреле Перевальска со стороны ВСУ

Движение восстановили под Саратовом, где столкнулись 20 машин

Синоптики спрогнозировали сильные дожди в Сочи

Новости часа: в ДНР откроют 5 дополнительных пунктов для получения паспортов РФ

Причиной массового ДТП под Саратовом стал занос прицепа грузовика

Новости часа: россиян предостерегли о рисках для здоровья из-за непогоды

Сильные снегопады накрыли Приморский край. Мокрый снег сопровождался ветром, порывы достигали 27 метров в секунду. Из-за резкого ухудшения погоды большегрузам запретили въезд во Владивосток, на одном из спусков закрыли движение для всех видов автомобилей. На время прохождения циклона в младших классах отменили занятия. Перевести сотрудников на удаленку также предложили и руководителям предприятий. При этом около полутора тысяч человек в Приморье остались без электричества. Сильный ветер и обледенение стали причиной аварии на высоковольтной линии электропередачи. Энергетики пытаются устранить повреждение.

Почти 500 домов затоплены в Саратовской области из-за паводка. В Петровском районе ввели режим повышенной готовности, так как уровень местной реки продолжает подниматься. Ситуацию ухудшают дожди. Местных жителей, которые хотят уехать, вывозят на лодках, потому что пройти пешком к некоторым дворам невозможно. Людей размещают во временных пунктах, на данный момент эвакуировали 20 человек, половина из которых – дети.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

Читайте также
регионыпогодавидеоНикита ПименовАнастасия Бородина
закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

закрыть
Яндекс.Метрика