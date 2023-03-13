Новости регионов: сильные снегопады накрыли Приморье

Сильные снегопады накрыли Приморский край. Мокрый снег сопровождался ветром, порывы достигали 27 метров в секунду. Из-за резкого ухудшения погоды большегрузам запретили въезд во Владивосток, на одном из спусков закрыли движение для всех видов автомобилей. На время прохождения циклона в младших классах отменили занятия. Перевести сотрудников на удаленку также предложили и руководителям предприятий. При этом около полутора тысяч человек в Приморье остались без электричества. Сильный ветер и обледенение стали причиной аварии на высоковольтной линии электропередачи. Энергетики пытаются устранить повреждение.

Почти 500 домов затоплены в Саратовской области из-за паводка. В Петровском районе ввели режим повышенной готовности, так как уровень местной реки продолжает подниматься. Ситуацию ухудшают дожди. Местных жителей, которые хотят уехать, вывозят на лодках, потому что пройти пешком к некоторым дворам невозможно. Людей размещают во временных пунктах, на данный момент эвакуировали 20 человек, половина из которых – дети.

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