Синоптики спрогнозировали сильные дожди в Сочи

Ливни, выход рек из берегов и снегопады в горах прогнозируют синоптики в Сочи. Сильный дождь обещают уже вечером воскресенья, местами даже возможна гроза.

В понедельник в течение дня реки могут выйти из берегов. Дождливая погода будет сопровождаться сильным снегом. В горах, на отметках выше 1,5 тысяч метров, возможен сход небольших лавин.

Ве городские службы переведены в режим повышенной готовности. Жителям и туристам рекомендуют воздержаться от отдыха у воды. Подробности – в эфире телеканала Москва 24.

