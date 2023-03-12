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12 марта, 18:15

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Синоптики спрогнозировали сильные дожди в Сочи

Синоптики спрогнозировали сильные дожди в Сочи

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Ливни, выход рек из берегов и снегопады в горах прогнозируют синоптики в Сочи. Сильный дождь обещают уже вечером воскресенья, местами даже возможна гроза.

В понедельник в течение дня реки могут выйти из берегов. Дождливая погода будет сопровождаться сильным снегом. В горах, на отметках выше 1,5 тысяч метров, возможен сход небольших лавин.

Ве городские службы переведены в режим повышенной готовности. Жителям и туристам рекомендуют воздержаться от отдыха у воды. Подробности – в эфире телеканала Москва 24.

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